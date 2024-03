Cuánto le cuesta vivir a una madre soltera en Río Negro y Neuquén

Los cambios en la economía del país movilizaron a miles de familias. Muchas han tenido que ajustar sus bolsillos, incluso sus hábitos alimenticios, eliminando ciertos alimentos o comidas diarias debido a los constantes aumentos en los precios de productos básicos. En los hogares monoparentales liderados por mujeres la situación se complica.

En la actualidad muchos hogares son encabezados por mujeres. Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que más del 80% de los hogares monoparentales son liderados por una mujer, quien asume la responsabilidad de proveer alimentos, cuidado, educación a sus hijos, además de realizar las tareas domésticas.

En Neuquén y Río Negro, la cantidad exacta de hogares en esta situación no está determinada, pero es probable que sea considerable. MEJOR INFORMADO conversó con mujeres que experimentan esta realidad y resaltaron los desafíos que enfrentan en su día a día.

Una de ellas es Gisela Rivas, tiene 36 años y vive en uno de los barrios más emblemáticos de Cipolletti, el barrio Obrero, caracterizado por su historia de lucha y resistencia en su proceso de conformación. Es madre de tres, uno de 9, otro de 11 y una de 14.

Durante el día sale al trabajo. Su sueldo es de 200 mil pesos, lo cual no alcanza y debido a la situación, ahora también trabaja durante sus días libres “para poder llegar a fin de mes”.

En las tardes se encarga de preparar la cena, el alimento más potente del día, y que también será el almuerzo para el otro día. “Cocino a la noche para que quede en el día, y así no organizamos con una buena cena para arrancar medianamente el día. Hoy preparar una comida para cuatro cuesta arriba de 7 mil pesos entre verduras y un poco de carne y se hace difícil sostenerlo. Del 1 al 10 comemos, pero lo que queda del mes picoteamos”, expresó.

Lo claro es que el alimento no es el único gasto de una familia. Hay que pagar servicios, Gisela no paga alquiler, pero si paga una factura de luz de 40 mil pesos por mes, la garrafa 10 mil pesos, sumado a otros gastos, pero con su sueldo la situación se complica.

La niñera es un lujo que Gisela no se puede dar porque no da el presupuesto. “Si busco alguien para cuidar a los niños, no comemos”, manifestó, y ahora con el inició de clases su situación se complicó, ya que le suspendieron el transporte escolar, por lo que tendrá que ver cómo llegan sus hijos a la escuela.

“Anteriormente cuando no había transporte pagaba para que los retiren y llevarán, pero hoy no puede, no da la economía”, sostuvo. Además, para mantenerse cerca y atenta a lo que necesitan, los llama varias veces al día desde el trabajo para ver cómo están. Los momentos que puede aprovecha para estar con ellos, pero cada vez son menos.

A pesar de las difíciles condiciones en las que vive, Gisela no se lamenta de su situación. Por el contrario, reconoce que "muchas otras mujeres enfrentan circunstancias aún más difíciles". Sin embargo, al igual que muchas mujeres carga con una doble responsabilidad, y como muchas suelen ser el sostén de cada una de esas familias.