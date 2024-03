Tasa vial: "Presentaron el mismo proyecto sin siquiera corregir los errores"

Al igual que en Neuquén, Cipolletti busca aprobar la tasa vial en el ejido municipal con el objetivo de paliar la crisis del transporte público de pasajeros. La decisión de adherir a la misma medida que adoptaron ciudades de la provincia vecina ya había sido anunciada por el intendente Rodrigo Buteler quién aseguró que ambos municipios iban a buscar soluciones en conjunto para la región.

En este sentido, el Concejo Deliberante presentó la semana pasada un expediente para que se implemente la tasa vial en la ciudad. De forma inmediata el proyecto entró en labor, pasó a sesión donde obtuvo despacho favorable y hoy podría ser aprobado.

La exconcejal del PRO, Flavia Boschi, en dialogó con radio AM550 se refirió al proyecto y aseguró que los concejales “no escucharon a las partes, ni evaluaron los números” antes de aprobar el proyecto.

“Me parece una locura, un abuso y una irresponsabilidad”, expresó. Boschi explicó que su postura sobre la ordenanza surge porque el proyecto de Cipolletti es el mismo que el de Neuquén, por lo tanto, criticó a los concejales por no revisar los puntos que establece y evaluar si corresponden para la ciudad.

“Hoy estamos tratando que la sesión no avance o no lo aprueben, y que se revise el proyecto. Hay puntos que ni siquiera lo miraron, presentaron el mismo proyecto sin siquiera corregir los errores. No sabemos de donde surge el 4,5%, no hay un estudio que diga cuánto necesitamos para el subsidio”, indicó.

Otro de los puntos que criticó es el plazo por 24 meses. “Me parece que debería aplicarse por 6 meses y a partir de ahí ir revisando si corresponde continuar. Si el día de mañana el Gobierno Nacional decide restablecer el subsidio para el transporte la ordenanza seguirá vigente y no hay ningún artículo que diga cómo se cae la ordenanza. Debieron tratar de subsidiar de otra forma, no metiendole la mano en el bolsillo al resto de los cipoleños por algo que no corresponde”, expresó-

Además se refirió a la crisis del sistema de transporte de pasajeros y señaló que “en Cipolletti el problema es grande y se viene padeciendo hace tiempo. El transporte es un servicio muy precario, malo diferente a la situación que viven en Neuquén. La empresa no invierte, pero tampoco hay plata para invertir”, finalizó.