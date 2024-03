Los soldados de la cordillera siguen expuestos al peligro

Este lunes, a la altura del colegio San Pablo, un automovilista que recorría los caminos de San Martín de los Andes sacó una foto de cómo viajaban los soldados en los camiones del Ejército. Según el sitio "Realidad sanmartinense", una nota enviada por un vecino contó: "No importa si los muertos son 4 o 6. No importa, si los heridos son 18 o 20. No importa si son soldados de acá o de allá. No importa si el camión era viejo o nuevo. Si la calzada estaba mojada a seca. Si hace calor o hace frío. No importa si se condena a la chofer y no a la decisión negligente de un teniente. No importa si generó la conmoción de cientos de personas, la indignación de cientas de otras".

Luego, críticó que "Los altos mandos del Ejército son responsables de los soldados y deciden seguir exponiendo al peligro a los mismos. A las 7 de la mañana, de este lunes 4 de marzo, nos encontramos con el traslado de soldados en la parte trasera de un camión. Nada se ha aprendido de la tragedia que enlutó a San Martín de los Andes el día 21 de septiembre del 2023 y que dejó 4 soldados muertos y a otros 18 heridos. ¿Acaso el Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña N°4 no cuenta con otro medio de transporte?".

El 21 de septiembre del año pasado, un camión que pertenecía al Ejército Argentino, que trasladaba más de 20 soldados, pasó de largo en una curva de la Ruta Provincial 62. Las consecuencias del accidente en la localidad fueron las muertes de cuatro personas, el cabo primero Cristian González, el cabo Martín Román, el soldado voluntario Oscar Morales y la soldado voluntaria, Guadalupe Canuillan.

El caso pasó a la Justicia Federal tal como dijo en su momento la fiscal encargada del tratamiento del hecho, Inés Gerez. Por el trágico siniestro, entre las medidas que solicitó la fiscal del caso, figura una pericia accidentológica a cargo de la Policía provincial que determinó que el rodado circulaba a una velocidad aproximada de 42 kilómetros por hora.