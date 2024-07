Nadia Márquez: "Vamos a tener neuquinos en las elecciones 2025"

Cada vez falta menos para las elecciones legislativas de 2025, y por eso la Libertad Avanza (LLA) busca ser una fuerza única de peso en Neuquén para representar al presidente Javier Milei y obtener importantes bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Para lograr el objetivo, comenzaron a realizar una campaña de afiliación por varias localidades de la provincia.

En el bloque político, esperan que se oficialice en el Poder Judicial el pliego para que se reconozca al partido libertario en el distrito. Desde adentro de la LLA, aseguran que ya cuentan con varios diputados provinciales adeptos de “primera, segunda y tercera generación”. Una de ellas es la diputada nacional por Neuquén Nadia Márquez, que desde un principio apoyó la candidatura de Milei en la provincia.

Márquez, por el momento, está acompañada solamente de la diputada Brenda Buchiniz, quien al no recibir apoyo de sus pares de Cumplir, quedó sola en la representación del partido de LLA. Además, existe el bloque unipersonal de la legisladora Gisselle Stillger que fue parte del frente Neuquinizate.

En diálogo con el programa Así Estamos que se emite por Mitre Patagonia, Márquez explicó que la conformación del partido en la provincia es importante porque "hay temas que salieron de la Ley Bases y otros que quieren plasmar, en los que la sociedad está de acuerdo, pero en el único lugar donde no se está de acuerdo es en la Cámara de Diputados y de Senadores porque responden a intereses políticos partidarios”. Por ese motivo, “queremos reforzar la representatividad y por eso vamos a tener representantes en las elecciones del 2025, que puedan tener su voto firme”.

Sobre los proyectos de ley en los que están trabajando desde el bloque, Márquez aseguró que se están elaborando temas relacionados a la esencialidad de la educación, la baja de edad de imputabilidad para que sea a 13 años, la ley antimafia, ley de la ficha limpia, eliminación de las PASO, modificación de la ley de salud mental, entre otros temas que el propio Milei adelantó que se van a presentar.

Con respecto a las elecciones PASO, Márquez manifestó que “están de acuerdo que se eliminen, porque representan un gastadero enorme de dinero para hacer internas, que los partidos no quieren realizar porque no se presentan prácticamente distintos candidatos”. En ese sentido, enfatizó en que “si quieren hacer internas, que las solventen los distintivo partidos políticos, para bajar el costo a la ciudadanía”.

Sobre la eliminación del 22% del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia de la Patagonia, Márquez fue contundente: “todos los kirchneristas votaron en las dos cámaras en contra, a pesar de saber que iba a volver a diputados. No quedan dudas que pusieron sus intereses partidarios y personales por sobre el de los patagónicos, pero ahora se les ocurre ser salvadores de la humanidad, al volver a hablar del 22% del tributo. Por eso me preguntó: ¿Por qué no lo votaron directamente en el Senado?”.

Al ser consultada sobre el proyecto de ley "Ficha limpia", denominado por el PRO, que ya tiene media sanción en diputados, y que abarcaría a La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, para promover su propio sistemas electorales y para que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan presentarse como candidatos en elecciones, la diputada aseguró que su aprobación para LLA “es fundamental”.

Para finalizar, la diputada se refirió a la relación entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Javier Milei y aseguró que “tienen excelente relación, se los ve dialogar, pero que hay cuestiones que meramente están relacionadas al trabajo diario donde a veces hay distintas miradas de las temáticas a tratar”.