Prohiben la producción y venta de medicamentos de un laboratorio de Junín de los Andes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración y venta de medicamentos de un laboratorio de Junín de los Andes. Lo hizo a través de la disposición 6556/2024 en la que señala que el laboratorio de esa localidad comercializaba productos por Internet que no estaba habilitado a elaborar.

La ANMAT realizó el seguimiento tras recibir una consulta por la "legitimidad del producto GABA adquirido mediante el portal de ventas Mercado Libre". Además dio cuenta de que también se ofrecía mediante la página web https://www.heal.com.ar/, donde declaraba “nos encontramos en Junín de los Andes, donde nos enorgullece haber creado los primeros suplementos de la zona”, aunque también se informaba un domicilio en la calle Viamonte 2146 piso 9 de la Ciudad de Buenos Aires.

De este modo, el organismo consultó sobre el establecimiento a la Dirección Provincial de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, la cual informó que el domicilio no estaba declarado y permitido a elaborar ese producto y muchos otros.

"Se desconocen las condiciones de elaboración y su composición, no se puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia", detalló la ANMAT.

Tras la investigación, informaron que "la firma HEAL LAB no cuenta con habilitación ante esta ANMAT para la elaboración de medicamentos".

Además, intervino el Instituto Nacional de Alimentos, que afirmó que HEAL LAB no se encontraba habilitado como importador.

La importancia de esto radica en que al desconocer su origen y al no tener registro sanitario, no sólo se desconocen las condiciones de elaboración y su composición, sino que no se puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia. "Representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes", explicó el Boletín Informativo.

"No resulta posible brindar garantías acerca de su seguridad y eficacia", informó la ANMAT.

Cuáles son los medicamentos prohibidos

Melena de león (500 mg, 60 ml). Protector neuronal, reducción de la inflamación y tiempo de recuperación, estimulación del sistema inmune, mejora la concentración, el enfoque y la función cognitiva, vía de administración oral.

CHAGA (500 mg, 60 Ml). Reducción del colesterol, regulación de la tensión, propiedades antioxidantes, regulación de la glucemia en sangre, vía de administración oral.

GABA (680 mg, 60 capsulas de absorción rápida, cada capsula contiene 680 mg) Vía de administración oral.