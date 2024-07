Aumentaron las tasas municipales en Neuquén: a cuánto se fueron

Este mes, los usuarios de Neuquén recibieron un incremento por actualización trimestral de tasas retributivas. Según comunicó el secretario de Finanzas de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky, los servicios llegaron con un 19% de aumento.

El aumento rige para todos los servicios entre ellos, alumbrado público, recolección de residuos, baldíos, derecho de cementerio y tasa CAN, que se incluirán en la boleta de CALF. Un ejemplo es el ítem contribución nuevo CAN que de $4.390 pasó a $5.262. En total, los neuquinos percibieron una suba de impuestos que fue cerca de 8 mil a más de 10 mil. Asimismo, entre la deuda de CAMMESA y la contribución de CAN se sumaron otros $8.161.

Los únicos exceptuados son las licencias comerciales, ya que se calculan en función de otros parámetros. La actualización se emitió el viernes y rige en las boletas de este mes. En la boleta de CALF, entre impuestos y tasas municipales, los contribuyentes aportan más de 18 mil pesos además de la luz.

El secretario informó que "la ordenanza indica una actualización trimestral, por lo que en el primer trimestre la actualización fue del 41%, para este mes la actualización será del 19%".

Además, explicó que el incremento corresponde a una compensación por el aumento de los costos por inflación. Si bien el municipio tiene superávit fiscal, los costos para la obra pública e insumos aumentaron, por lo que la actualización compensará esos valores.