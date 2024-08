Video: se robaron un trapo de piso y se volvieron virales

Un insólito hecho se hizo viral en las redes sociales, cuando circuló un video de dos personas que se robaron un trapo de piso.

Este domingo, se difundieron las imágenes de una cámara de seguridad en una vivienda al frente de la plaza Turner en Ingeniero Budge, sobre la calle Cipolletti, en el conurbano de Buenos Aires, que muestran a un hombre y una mujer caminando por la vía pública. Cuando pasaron por la puerta del domicilio, se constataron del objeto que estaba en el piso.

Allí, se visualiza cómo la mujer le avisó al hombre, quien lo levantó rápidamente. Luego, ambos salieron caminando tras guardar el trapo de piso en el bolsillo de su campera.

Porque en Cipoletti se robaron un trapo de piso. pic.twitter.com/vwfF15l3Es — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 11, 2024

Frente a esto, muchos usuarios comentaron la publicación con diversión. "Perdonenos, era para la casa de mi mamá", bromeó una cuenta. "En esta ciudad ni los trapos se salvan ya", también expresaron.

Sin embargo, otras opiniones tomaron el hecho desde la indignación. "No romanticemos el hurto", explicó una usuaria, mientras que otro mencionó: "Tengo un conocido ahí, me dice que prácticamente la ley no existe. Los únicos que hacen respetar la ley y hasta ahí nomás son los de tránsito. La policía brilla por su ausencia".