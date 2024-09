César González en la Feria del Libro: "Para un lado de la sociedad voy a ser siempre ese pibe chorro"

Este domingo, la Feria Internacional del Libro de Neuquén llega a su fin. Muchos escritores nacionales y regionales estuvieron presentes conociendo a los lectores neuquinos, contando cómo fue su proceso de escritura y qué les depara en su futuro profesional. En esta ocasión, el evento lo abrió César González, el reconocido escritor y cineasta; también conocido por su pseudónimo Camilo Blajaquis.

En exclusiva con Mejor de Tarde por Canal 24/7, el escritor expresó el significado personal de "El niño resentido", su último trabajo, una autobiografía, y por el cual fue invitado a la edición 11° de la feria neuquina. "Van a conocer detalles de mi vida a niveles microscópicos. Casi que no me queda ni un secreto, por lo menos en toda la temporalidad que abarca el libro, que es desde mi infancia hasta que caigo preso a los 16 años", explicó.

González nació y se crió en una villa al oeste del conurbano bonaerense, donde la pobreza lo llevó a robar y finalmente a la cárcel. "Yo estuve muy cerca de morirme, no solo en la calle, en la cárcel también", expresó González. Sin embargo, logró salir adelante pero no fue fácil. "No es que porque hice el click se abrieron las puertas de la celda, vinieron las palomitas blancas y me levantaron", continuó.

César González, reconocido escritor y director de cine, pasó por el stand de Prima Multimedios. "La cultura es cuestionar, es querer cambiar lo que está mal", expresó.

El autor de numerosos poemas y director de películas -protagonizadas por jóvenes de su barrio- expresó la necesidad de darle voz a otro tipo de libros y experiencias de vida. "Para un lado de la sociedad voy a ser siempre ese pibe chorro. Pero para el otro sector no, ve mi cambio, ve ese lado que amamos nuestro país, esa comunión, cómo vivimos la amistad, cómo vive el argentino la política, para mal o bien", comentó.

Luego, también destacó la importancia de que existan eventos culturales como una feria del libro. "Algo que hasta el año pasado era lo más normal del mundo, empezó a ser algo extraordinario, cuando no tendría que serlo", explicó sobre la situación de la cultura en el país. "Ojalá que muy pronto todo vuelva a ser normal a nivel cultural", continuó.

"Yo soy alguien que pasó hambre y aunque pasaba hambre yo quería ver una película. Si me leían un cuento, lo disfrutaba, una cosa no quita la otra", mencionó. González, un estudioso y fanático de reconocidos filósofos como Deleuze, Foucault y Nietzche, agregó: "el ser humano es un animal y como todo animal comemos y tenemos nuestras necesidades, pero también somos animales culturales, animales políticos", concluyó.

Finalmente, respecto a qué le depara el futuro, contó que ya está escribiendo la continuación del libro que vino a presentar y que también vino a la región a estrenar su nuevo documental "Ulises Plebeyo", para el cual está buscando lugares para proyectar. Además, está terminando de editar otra película, una ficción que escribió en base a un proyecto de su amigo y reconocido director de cine, Luis Ortega.