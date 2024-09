Colecta de sangre en Neuquén por el aniversario del Centro Regional de Hemoterapia

Este lunes se desarrollará una campaña de donación de sangre en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) en marco del aniversario del Centro Regional de Hemoterapia (CRH), que cumple nueve años este lunes 30 de septiembre.

La colecta coordinada por la subsecretaría de Bienestar Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén se llevará a cabo el martes primero de octubre, de 9 a 13, en calles Mitre y Santa Cruz del centro neuquino.

El CRH brinda una adecuada atención integral a los donantes durante todas las etapas del proceso de donación, como así también realizan los procesos de fraccionamiento, calificación biológica, almacenamiento adecuado y distribución oportuna de hemocomponentes entre los distintos hospitales del Sistema de Salud. Asimismo, se dedica a articular y fortalecer los servicios de hemoterapia de los hospitales que conforman la Red Provincial de Hemoterapia, en donde provee hemocomponentes seguros y confiables de acuerdo a los estándares de calidad.

Las personas que quieran donar sangre el día de la colecta podrán hacerlo a través de un formulario. Se recuerda que los principales requisitos para donar sangre son: tener entre 16 y 65 años de edad (entre 16 y 18 años con autorización de padres/tutor); pesar más de 50 kg; gozar de buena salud; no haber donado sangre en los últimos 3 meses; no tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año; desayunar de manera habitual (no hay restricciones de alimentos, se aconseja tomar 500 ml de agua 30 minutos antes de donar); y presentar documento de identidad.