Novela de 72 horas en la actualidad de Quilmes con una salida para nada convencional de Aldo Pedro Duscher como director técnico del equipo profesional del club del ascenso, en la Primera Nacional.

La primera emisión del culebrón se emitió el miércoles, con la renuncia del ex mediocampista al cargo, luego de 7 partidos y un presente complejo desde lo deportivo, lejos del ingreso al Reducido en la máxima división del ascenso.

El segundo capítulo, el más escandaloso, se vivió el jueves en el predio de entrenamientos del Cervecero. Allí se hizo presente el campeón mundial Sub20 arrepentido de su decisión y chocó con la postura de la Comisión Directiva, que disconforme con su labor tampoco puso palos en las ruedas para una salida.

La situación fue escalando, allegados aseguran que hasta hubo golpes de puños entre el profesional y el presidente, Juan Mateo Magadán, que para salir airoso de la situación propuso una votación vinculante de los jugadores para aceptar o no la continuidad de Duscher.

Allí, tras abrir la urna, la mayoría de los sufragios optó por el “No” y el responsable del grupo de jugadores hasta la fecha 26 debió retirarse sin mayores objeciones.

Final

Hoy viernes, a 24 horas de la visita del equipo a la cancha de Los Andes por una nueva jornada en el ascenso, Duscher publicó un comunicado en el que agradece a los futbolistas e hinchas y ratifica su decisión de renunciar al cargo.

“La decisión se enmarca en los inminentes cambios institucionales que enfrenta el Club y tiene como fin facilitar la labor de la próxima conducción. Fui convocado para trabajar por un plazo de seis meses, en una situación por demás apremiante. Sin embargo, dicho plazo se redujo a un mes y medio, dada la resolución tomada por la actual Comisión Directiva”, expresa uno de sus párrafos más confusos ya que si bien confirma su renuncia, destaca la resolución tomada por la dirigencia.

En definitiva, la presencia del técnico en Quilmes ha terminado y la dupla de la Reserva, integrada por Néstor Frediani y Ricardo Vendakis, tomará las riendas de una campaña a la que todavía le quedan 8 capítulos para el desenlace de la fase regular.