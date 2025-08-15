Liberaron a los hinchas de Godoy Cruz y un herido fue operado tras la brutal represión

Godoy Cruz Antonio Tomba coqueteó con la hazaña, pero cayó 2 a 1 ante Atlético Mineiro, en la noche del jueves en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. La gran actuación del elenco mendocino quedó empañada por la fuerte represión que sufrieron sus hinchas por parte de la Policía en la Arena MRV, recinto hostil en los últimos años para el público argentino. La situación había dejado dos heridos y cinco detenidos por gestos racistas, según aseguraban en Brasil. Este viernes a la mañana fueron liberados y también tuvo que ser operado uno de los simpatizantes por heridas en los pies, por lo que se encuentra internado en el país vecino.

La otra persona que se vio más afectada por la agresión de la seguridad sufrió lesiones leves y los que habían sido detenidos ya recuperaron la libertad, por lo que podrán regresar al país y evitaron quedarse durante 30 días en Brasil gracias a la intervención del cónsul argentino en Belo Horizonte y abogados penalistas que lograron destrabar la situación y facilitar la vuelta de esos hinchas del equipo cuyano.

El escándalo se agudizó con el video que fue difundido en la red social X (previamente conocida como Twitter) por @somos_godoycruz, mostrando que uno fue pateado en su cabeza cuando se encontraba en el piso en el intento de los efectivos de liberar (por la fuerza) el sector visitante.

Esta no es la primera vez que un equipo argentino es reprimido brutalmente al visitar a Atlético Mineiro, con San Lorenzo como víctima en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.