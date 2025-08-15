Argentina cayó ante Italia y Prigioni confirmó los que van a la AmeriCup

En la continuidad de su preparación para la AmeriCup 2025 de Nicaragua, la Selección Mayor Masculina Argentina de basquetbol cayó ante el seleccionado italiano por 84 a 72 en un encuentro disputado en Bologna. El partido sirvió para seguir sumando rodaje y ajustar detalles en el plan de juego de Pablo Prigioni.



Argentina inició con buen ritmo, encontrando profundidad a través de Gonzalo Corbalán y Nicolás Brussino, mientras que el local respondió con Matteo Spagnolo y Simone Fontecchio. El conjunto nacional mostró orden táctico, aunque Italia logró marcar diferencias con puntos en transición rápida. Desde el banco, Alex Negrete y, sobre todo, Juan Pablo Vaulet (10 puntos en este tramo) mantuvieron a la visita en partido. El local se quedó con el período por 25 a 19.



En el segundo cuarto, Argentina ajustó su estrategia defensiva y logró reducir el goleo italiano. Vaulet continuó siendo una vía de anotación confiable, pero una ráfaga de 9-2 le permitió al anfitrión estirar la ventaja (40-28) y alcanzar la máxima del juego hasta el momento. Italia se fue al descanso largo arriba por 40 a 33.

La Selección continuará su preparación en Panamá, donde el próximo domingo 17 enfrentará al equipo local en el inicio del cuadrangular. El partido se jugará a las 22 y será transmitido en vivo por Básquet Pass.



El entrenador cordobés ya confirmó a los 14 jugadores que irán en busca de defender el título.



•Aaliya, Lee – UCAM Murcia, España

•Bocca, Juan – Fibwi Palma, España

•Bordon, Dylan - Gran Canaria, España

•Bressan, Gonzalo - Olímpico, Argentina

•Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España

•Caffaro, Francisco – Boca Juniors, Argentina

•Corbalan, Gonzalo - San Pablo Burgos, España

•Fernández, Juan - Básquet Girona, España

•Lugarini, Bautista – Cantabria, España

•Marcos, Juan Ignacio - Barcelona, España

•Negrete, Alex – Flamengo, Brasil

•Trouet, Santiago - Arizona State, Estados Unidos

•Vaulet, Juan Pablo - Estudiantes, España

•Vildoza, José – Básquet Girona, España

Próximos Partidos

• 17 de agosto | vs Panamá – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 18 de agosto | vs Brasil – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 19 de agosto | vs Uruguay – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)