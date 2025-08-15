Sábado y domingo a todo fútbol en las radios del Grupo Prima Multimedios

Este sábado y domingo en las radios del Grupo Prima Multimedios se podrá vivir a pleno la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, así como la quinta fecha de la Zona 1 Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los clubes indirectamente afiliados el Consejo Federal.

El sábado arrancarán a las 20.30 las transmisiones con el partido que sostendrán Vélez Sarsfield e Independiente de Avellaneda en el José Amalfitani de Liniers. Ambos equipos que no arrancaron bien el certamen doméstico e irán en busca de un buen resultado. Cotejo que se irradiará por las emisoras de la corporación AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

El domingo se podrán vivir tres partidos en una jornada que tiene todos los atributos, para convertirse por demás atrayente.

A las 14.30 desde Monte Maíz en el sudeste de la provincia de Córdoba, se abrirán los micrófonos para el cotejo que sostendrán en el estadio Modesto Marrone de Argentino de aquella provincia mediterránea ante los neuquinos del Deportivo Rincón, que viene de imponerse a Cipolletti en el duelo regional por 1 a 0 el fin de semana pasado en el norte neuquino. Se jugará a las 15.30 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la operación técnica de José Ramón Paredes y el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.

El domingo cerrará con dos partidos de primera división, los que jugarán desde las 18.30 River Plate ante Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza y a partir de las 20.30 Independiente Rivadavia de Mendoza de los cipoleños Ezequiel Centurión y Maximiliano Amarfil que recibirá al necesito y controvertido Boca Junios.