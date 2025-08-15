Con poca nieve, San Martín de los Andes amplía la oferta de actividades

La escasez de nieve en los centros de ski de Chapelco y Lago Hermoso encendió nuevamente las alarmas en San Martín de los Andes. La merma en la llegada de visitantes motivó una reunión extraordinaria del Ente de Promoción Turística (ENSATUR) para delinear medidas urgentes que permitan sostener la actividad y reforzar la promoción del destino.

El encuentro se centró en buscar alternativas que diversifiquen la oferta más allá de los deportes invernales. Entre las propuestas, se incluyeron excursiones terrestres y lacustres, salidas de mountain bike, trekking, experiencias gastronómicas y paseos urbanos y por los alrededores, aprovechando los recursos naturales y culturales disponibles durante todo el año.

También se resolvió impulsar campañas de promoción con dos fechas clave: la semana del 15 al 19 de septiembre, que coincide con el spring break en Buenos Aires, y la temporada primavera-verano. El objetivo es anticipar la comunicación para captar a quienes planifican con tiempo sus viajes y así asegurar la llegada de turistas en momentos estratégicos.

De la reunión participaron representantes de cámaras turísticas, concejales y el secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, en representación del Ejecutivo Municipal. Todos ratificaron su compromiso de trabajar en conjunto para mantener a San Martín de los Andes como uno de los destinos más elegidos del país.