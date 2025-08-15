¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 16 de Agosto, Neuquén, Argentina
SE REVELÓ SU IDENTIDAD

¿Quién era el motociclista que murió tras chocar contra un poste en Cipolletti?

Fuentes policiales aportaron ese dato y más detalles sobre la dinámica del terrible accidente.

Por Redacción

Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 18:07
El accidente fue mortal para el conductor

El grave accidente de tránsito que ocurrió en la localidad de Cipolletti  y dejó como saldo un hombre muerto y otro herido generó una profunda conmoción entre los vecinos del lugar.

Ahora fuentes policiales revelaron la identidad de la víctima fatal. Se trata de  Walter Gutiérrez, que conducía la moto y residía en esa comuna. Su acompañante, en tanto, permanece internado.

Impacto fatal

Todo ocurrió anoche sobre la calle Julio Dante Salto, a escasos metros de la Ruta 22 y frente al club Los Cerezos. Fue cerca de las 23, cuando por causas que todavía se investigan la moto impactó violentamente contra el poste de alumbrado público. Al llegar al lugar, la policía constató  que el conductor había fallecido en el acto, mientras que el otro presentaba fracturas y fue trasladado de urgencia al hospital local.

El aviso a la policía lo realizó una pareja de vecinos que pasaba por la zona, y encontró a los dos hombres tendidos en la calzada junto a la motocicleta.

