¿Quién era el motociclista que murió tras chocar contra un poste en Cipolletti?

El grave accidente de tránsito que ocurrió en la localidad de Cipolletti y dejó como saldo un hombre muerto y otro herido generó una profunda conmoción entre los vecinos del lugar.

Ahora fuentes policiales revelaron la identidad de la víctima fatal. Se trata de Walter Gutiérrez, que conducía la moto y residía en esa comuna. Su acompañante, en tanto, permanece internado.

Impacto fatal

Todo ocurrió anoche sobre la calle Julio Dante Salto, a escasos metros de la Ruta 22 y frente al club Los Cerezos. Fue cerca de las 23, cuando por causas que todavía se investigan la moto impactó violentamente contra el poste de alumbrado público. Al llegar al lugar, la policía constató que el conductor había fallecido en el acto, mientras que el otro presentaba fracturas y fue trasladado de urgencia al hospital local.

El aviso a la policía lo realizó una pareja de vecinos que pasaba por la zona, y encontró a los dos hombres tendidos en la calzada junto a la motocicleta.