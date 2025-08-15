Luego de la presentación oficial con firma de contrato incluida que se celebró el jueves, el argentino Franco Mastantuono cumplió este viernes con la primera práctica en el Real Madrid y luego del mismo habló con el canal oficial del club Merengue.

El juvenil de apenas 18 años de edad fue recibido por Xabi Alonso en la ciudad deportiva del club capitalino y al término de la calurosa jornada en España, dejó sus sensaciones. “Muy bien, me han recibido muy bien, el técnico y mis nuevos compañeros. Estoy muy contento. Fue un día muy intenso que lo pude disfrutar mucho”, expresó.

Al mismo tiempo, después de los primeros movimientos colectivos, Mastantuono no ocultó las primeras complicaciones deportivas en la llamada adaptación. “La calidad de mis compañeros, la velocidad, creo que un ritmo muy alto. Jugar con los mejores, te hace mejorar”, detalló el ex River con cierto asombro por sus primeros movimientos sobre el césped junto a las estrellas que integran la plantilla de uno de los clubes más importantes del mundo.

Se especula

Más allá que por una cuestión legal, el argentino pudo sumarse recién este viernes a las prácticas, un día después de haber cumplido la mayoría de edad, los medios cercanos al Madrid no descartan su inclusión en el equipo que arranca el certamen español la próxima semana.

El Real será local de Osasuna en el Santiago Bernabeú y algunas voces señalan que Mastantuono podría formar parte de la convocatorio de Alonso, para esperar su chance desde el banco de suplentes.