Operativo sorpresa en Paraguay: decenas de hinchas de River detenidos por alcoholemia antes del partido

La previa no fue la esperada para muchos de los hinchas de River Plate que viajaron a Asunción a presenciar el encuentro de ida ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Un exhaustivo e inesperado control de alcoholemia en las inmediaciones del Estadio La Huerta derivó en la detención de cientos de argentinos por consumo de bebidas alcohólicas.

Si bien ya ha habido experiencias previas que hacían prever que podía haber problemas con la política de Tolerancia Cero que rige en Paraguay, lo cierto es que para muchos fanáticos del Millonario recibieron un baldazo de agua fría, ya que no pudieron ingresar a ver los primeros 90 minutos de la llave ante el Gumarelo.

Como sucedió en ocasiones anteriores, los detenidos fueron trasladados a una comisaría cercana y permanecieron ahí durante el transcurso del partido. Tras el juego, fueron liberados sin mayores consecuencias. El daño de no ver a su equipo en Asunción ya está hecho.

En la previa se observaron estas imágenes de los hinchas del Millonario detenidos

"Prohíbese el ingreso a los estadios deportivos o la permanencia en las zonas aledañas, a toda persona que se encuentre bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas o de estupefacientes y demás drogas peligrosas", indica el artículo 3 de la ley Nº 1866 del país vecino, la cual fue creada específicamente "por la no violencia en los estadios deportivos" que data del 2002.

Anoche se aplicó y casi un centenar simpatizantes del equipo argentino, no pudieron ingresar al recinto.