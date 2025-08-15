Alpine, el peor equipo de la Fórmula 1, según un prestigioso ranking

El equipo Alpine está atravesando un momento de crisis en la Fórmula 1. La escudería francesa se ubica última en el Campeonato de Constructores con tan sólo 20 unidades, a 15 del noveno ubicado, Haas. El rendimiento está muy por debajo de las expectativas al inicio de la temporada y los expertos han sido duros contra el equipo.

El medio británico The Race hizo un ranking de los equipos en la temporada 2025 y no duraron en cuestionar a Alpine y catalogarla como la peor escudería de la presente campaña.

“Tras su sólido final de 2024 y su prometedor ritmo en las pruebas de pretemporada, Alpine parecía aspirante a liderar la zona media. Sin embargo, está en el fondo. Un problema clave es que, como explica el director técnico David Sánchez, "sabemos que vamos perdiendo en cuanto a la recuperación de energía’"del motor Renault. Esto no solo implica sacrificar la puesta a punto, sino que a menudo también provoca que el ritmo de carrera sea inferior al de clasificación".

El portal califica el rendimiento de cada escudería de la A la F, de la mejor a la peor puntuación, con el fin de "reflejar el nivel general de desempeño. Al conjunto dirigido por Flavio Briatore se le otorgó una F, tras 14 Grandes Premios de la temporada.

"El chasis en sí no es malo, especialmente sólido en las curvas rápidas, lo que lo ha convertido en el séptimo coche más rápido de media en ritmo de vuelta. Sin embargo, también ha tenido un rendimiento errático, y sería un error atribuirlo únicamente a una falla del motor de Alpine. Además, el coche tiene poca tracción y sufre en los baches", agregaron.

“Si a eso añadimos la marcha repentina del director del equipo, Oliver Oakes, el resultado es una temporada deslucida. Simplemente, no es lo suficientemente bueno", concluyó el periodista Edd Straw en su artículo.

El prestigioso ranking de equipos de la Fórmula 1

El medio británico The Race realizó un ranking sobre el rendimiento de los equipos de la Fórmula 1 en los 14 Grandes Premios ya corridos en la actual temporada 2025. A continuación la lista completa con sus debidas clasificaciones, de la A (excelente) a la F (terrible).