Explosión en Aguada San Roque: declararon culpables a 5 acusados

Carlos Córdoba, Raúl Capdevilla y Sergio Percat, exfuncionarios de Obras Públicas, y los empresarios Héctor Villanueva y Diego Bulgheroni fueron declarados responsables de estrago culposo seguido de muerte en el juicio por la explosión de la Escuela Albergue Nº 144 de Aguada San Roque. Por el siniestro, murieron la docente Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi.

Los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo declararon culpables, por unanimidad, a los cinco imputados por la explosión y muerte en la escuela ocurrido el 29 de junio de 2021.

Bulgheroni y Villanueva eran los representantes de la empresa Arte Construcciones SRL contratada para la obra; en tanto Capdevila, se desempeñaba como Director Provincial de Obras Públicas; Córdoba, director de Obras Públicas y Percat, director de Obras Contratadas, en el momento de los hechos.

Además Percat fue declarado responsable por el delito de falsificación de documento público como consecuencia de haber firmado el acta que indicaba que la obra en la escuela estaba finalizada.

Por otra parte, el tribunal consideró a los cinco, autores y partícipes necesarios, en distinto grado, y responsables penalmente de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En tanto, el exsubsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, fue absuelto en el delito de administración fraudulenta, beneficiado por la duda en el proceso que se desarrolló durante doce audiencias. Para el tribunal las pruebas contra el ex subsecretario de Obras Públicas no fueron suficientes para demostrar que las obras de la escuela no estaban terminadas cuando se elevó el certificado para librar el pago a la empresa. Desde ATEN manifestaron que apelarán la medida resuelta entendiendo que hay responsabilidad en su accionar.

En los alegatos, la semana pasada, la fiscalía había pedido que se declare responsable a los seis imputados. “No seamos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes”, sostuvo el fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard.

Durante la audiencia, el tribunal describió el desempeñó que tuvo cada uno de los funcionarios y las tareas que no cumplieron. Finalmente expusieron las razones por las que son responsables de estrago culposo seguido de muerte.

El juez Ignacio Pombo se refirió a la directora de la escuela, Martha Baez, en relación a la postura de la defensa para cargar en ella la responsabilidad del hecho. Para Pombo, la directora del establecimiento cumplió con las resoluciones del Consejo Provincial de Educación (CPE) que ordenaban el regreso a la presencialidad. Señaló que su presencia en la escuela fue responsabilidad de Obras Públicas y de la empresa contratista de la obra, además que no le comunicaron la continuidad de la obra y no se podía ingresar al establecimiento.

El Tribunal informó que en 10 días comunicarán las argumentaciones del veredicto, por lo que luego se conocerá si hay o no pena para los acusados.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el 29 de junio de 2021, el gasista matriculado Francés junto a su sobrino Spinedi acudieron a la escuela, donde realizaban tareas vinculadas con una obra en construcción. Alrededor de las 13.50, se dirigieron junto a la docente hacia un ambiente destinado al albergue de niñas. En forma inmediata, se produjo una deflagración y posterior incendio. Los operarios fallecieron en forma inmediata; mientras que la docente, que logró escapar por una ventana, fue trasladada a la provincia de Mendoza donde murió 13 días después.

Desde que comenzó el juicio, el pasado 12 de agosto, Liotard y la fiscal Gabriela Macaya presentaron pruebas y testimonios para validar la teoría del caso: que dos integrantes de una empresa privada y cuatro funcionarios públicos que tuvieron participación en las distintas etapas administrativas y ejecutivas de la obra que se debía realizar en el lugar, sin cumplir las condiciones previstas en el pliego de licitación y sin el debido cuidado que les pedía su función. Inclusive, una de las acusaciones incluye haber emitido certificaciones sobre una supuesta finalización de obra, cuando la escuela no estaba terminada.

“No hay dudas tampoco de que se emitió una certificación del 100% cuando la obra no estaba terminada; que no se hizo la prueba de hermeticidad del gas, tampoco que no se pidió el corte del suministro a la empresa proveedora”, describió el fiscal ante los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo. Además, precisó: “Con una sola de esas circunstancias cumplidas, ninguno de nosotros estaría aquí sentado”.

“Lo que queremos magnificar es que ya tenemos el rol que le cupo a cada uno, las pruebas que hemos marcado, sumado a lo que se les imputó: entendemos, en definitiva, que de un modo u otro, todos los imputados, infringiendo el deber de cuidado que les pesaba en la obra, omitieron desplegar las acciones para evitar que se elevara el riesgo permitido. Unos como funcionarios y otros por el rol fáctico en la empresa, estaban obligados a supervisar”, afirmó Liotard.

