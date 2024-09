Nación no dará el control de las rutas a las provincias

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren confirmó esta mañana en Radio La Super que la gestión de Javier Milei no les dará la administración de las rutas nacionales, tal como lo pidieron los gobiernos de Río Negro y Neuquén. “Han dicho que no nos darán la administración, entonces estamos tratando que se retomen las obras y que se terminen”, señaló.

Explicó que la relación con Nación y las empresas constructoras es compleja. “No es tarea sencilla renegociar los contratos con las empresas que quedaron en realizar las obras de la Ruta 22. Una obra que tiene mas de 15 años no es fácil de resolver y las empresas no están en buenas condiciones financieras, más allá de la voluntad que se tenga de reactivación, no va hacer una cuestión sencilla”.

Agregó que es distinta la situación con las obras de la Ruta 151 o la rotonda de 22 y 251 que son más nuevas. “Esas obras se iniciaron hace poco. Revisar esos contratos, a nivel administrativo es mas sencillo que revisar contratos de 15 años para atrás. Ahora se está estudiando reactivar algún tramo de la 22”, precisó.

Cuando Weretilneck y Figueroa plantearon el control de las rutas nacionales hubo un no de Nación. Porque la relación contractual con las empresas constructoras la tiene el gobierno nacional. Esperamos por el bien de los rionegrinos que se reinicien las obras de la Ruta 22 que hoy es de un peligro extremo. Y el crecimiento del Alto Valle a partir de la actividad petrolera hace que esté colapsada. Y eso nos deja en una posición incómoda porque nos empieza a destruir las rutas provinciales, como la 65 que no tenía tanto movimiento”, concluyó Echarren.

