Descubiertos y despedidos: echaron a dos faltadores compulsivos en Neuquén, una portera y un agente de Familia

Bronca y sorpresa en la comunidad

El Gobierno de Neuquén no tolera más a quienes cobran del Estado y no cumplen su trabajo. En las últimas horas, dos empleados estatales fueron cesanteados: una portera del sistema educativo y un agente de la subsecretaría de Familia.

Ambos sumaron faltas reiteradas y sin justificación, incluso después de sanciones previas. La noticia generó indignación y enojo entre los contribuyentes, que ven cómo mientras muchos trabajan, algunos se aprovechan del sistema público.

Inasistencias sin fin

Valeria Liliana Quilodrán, la portera, registró faltas que se extendieron por varios meses, incluyendo días en enero, febrero y marzo de años anteriores, pese a haber recibido suspensiones sin goce de haberes. Los auditores señalaron su desinterés por el trabajo y la reincidencia en conductas contrarias al deber básico de asistir a su puesto.

Por su parte, Juan Pablo Oscar Díaz, agente de Familia, también faltó reiteradamente a su cargo durante semanas enteras, acumulando inasistencias entre febrero y marzo de 2023. Ambas sanciones reflejan la tolerancia cero que el gobierno provincial aplica a los empleados indisciplinados.

Recuperando recursos y confianza

La administración ordenó auditorías para verificar si los empleados cobraron sin trabajar, y, en caso de confirmarse, se les reclamará la devolución del dinero. La Fiscalía de Estado intervendrá judicialmente si fuera necesario.

Estos despidos forman parte de la depuración y transparencia, impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, que busca proteger los recursos del Estado y reforzar las partidas presupuestarias en educación, seguridad, salud y obras públicas. La medida envía un mensaje claro: nadie está por encima del compromiso con los neuquinos.