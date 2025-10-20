Una carrera de caballos en la localidad santiagueña de Quebrachos terminó en tragedia este último fin de semana, cuando una pelea por apuestas millonarias impagas desencadenó una batalla campal con un saldo fatal.

El conflicto comenzó cuando un competidor de Santa Fe derrotó a un jinete local, lo que provocó el reclamo de varios apostadores santafesinos que aseguraban no haber recibido el pago correspondiente a sus apuestas.

La discusión escaló rápidamente y en medio de la gresca, uno de los atacantes sacó un cuchillo y apuñaló a un asistente. Luego, el agresor subió a una camioneta, aceleró y atropelló a varias personas presentes en el lugar.

Víctimas y heridos: Entre los afectados se encontraba Jonathan Morel, de 23 años, quien falleció durante su traslado al hospital de Sumampa debido a la gravedad de las heridas. Además, dos jóvenes de 27 y 25 años resultaron heridos y fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

Tras un operativo policial en el sitio del incidente, las autoridades lograron controlar la situación y comenzaron la investigación. La causa quedó bajo la responsabilidad del fiscal Martín Silva, quien ordenó la realización de la autopsia a la víctima.

El agresor, identificado como Pedro Alberto Kreder, continúa prófugo. Sin embargo, su abogado adelantó que se entregaría en “las próximas horas”, lo que podría acelerar el proceso judicial.

En paralelo, sigue la búsqueda de Kreder y de Juana Inés Morales en el marco de la causa. Mientras tanto, la hija de una de las víctimas, Laurta, se presentó en tribunales de Córdoba y afirmó estar “en paz” frente a la situación.

