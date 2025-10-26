¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 26 de Octubre, Neuquén, Argentina
Ingreso fortuito a una locación utilizada por el diputado Pablo Cervi 

El diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, vivió un episodio en una locación utilizada como quincho, propiedad de su madre, ubicada en la ciudad de Neuquén, durante la noche del sábado.

Por Redacción

Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 01:28
Según informaron fuentes oficiales, personas ingresaron por error al lugar. El diputado sufrió un golpe de parte de uno de los delincuentes y se sustrajeron algunos artículos de menor cuantía, los intrusos se retiraron rápidamente al advertir la confusión.La Policía del Neuquén actuó de inmediato, tras ser alertada del hecho, y actualmente lleva adelante las tareas investigativas para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del ingreso.De acuerdo con las primeras informaciones, se trató de un hecho fortuito, sin relación alguna con la actividad política del legislador ni con el proceso electoral. Cervi y su familia se encuentran en buen estado.
