Robo en el museo Louvre: se llevaron joyas históricas de Napoleón

Tres individuos encapuchados asaltaron el museo del Louvre de París y sustrajeron piezas de la colección de joyas de Napoleón. Los ladrones accedieron por una zona en obras y huyeron en moto. El museo permanecerá cerrado todo el día Los delincuentes ejecutaron el robo con una precisión milimétrica. Completamente encapuchados, accedieron al edificio por el lado de los muelles del Sena, donde actualmente se realizan obras de construcción. Aprovechando esta circunstancia, utilizaron un montacargas para llegar directamente a la sala objetivo: la emblemática galería de Apolo del museo Louvre de París.

Utilizaron un elevador de cesta para poder acceder a la galería desde el exterior. Una vez en el lugar, dos hombres rompieron las vitrinas y penetraron en el interior, mientras un tercer cómplice permanecía apostado en el exterior vigilando. Los asaltantes se apoderaron de nueve piezas de incalculable valor histórico pertenecientes a la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz: collares, broches, diademas y otras piezas que se encontraban expuestas en las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses. Todo ello en menos de siete minutos.

Sin embargo, el famoso diamante Régent, la pieza más valiosa de la colección con más de 140 quilates, no fue sustraído. Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron en un scooter Yamaha TMax en dirección a la autopista A6. El valor del botín aún está por determinar, aunque las autoridades temen que las joyas puedan ser fundidas para vender el oro, como ocurrió hace un mes con las pepitas robadas en el Museo de Historia Natural.

Aunque no hubo heridos, según confirmó la ministra de Cultura Rachida Dati, el incidente provocó escenas de pánico entre los visitantes. Testigos presenciales describieron momentos de caos generalizado.

"La Policía corría cerca de la pirámide e intentaba entrar al Louvre por las puertas laterales de cristal, pero estaban cerradas e imposibles de abrir", relató Kacie, una usuaria de redes sociales que se encontraba en el exterior del museo. "Dentro, todo el mundo corría y golpeaba las puertas de cristal para salir, pero en vano. La Policía y la gendarmería llegaron", añadió.

El Louvre, el museo más visitado del mundo con más de 9 millones de personas al año, anunció en sus redes sociales que permanecería cerrado todo el domingo "por razones excepcionales". La galería de Apolo, lugar emblemático del museo y del palacio del Louvre, alberga una parte de las colecciones históricas más preciadas. Reabrió oficialmente sus puertas al público el 15 de enero de 2020, tras obras y reordenación museográfica.