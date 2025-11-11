El temporal de granizo que azotó el Alto Valle este lunes por la tarde sigue generando preocupación entre los productores frutícolas. Daniel Pérez, referente de la Cámara de Productores de Roca, confirmó que hubo caída de granizo seco y de gran tamaño que provocó daños importantes en varias chacras de la ciudad. “Fue una granizada muy importante en algunos sectores. En Roca cayó mucho en algunas chacras y en otras no. Los daños son importantes a simple vista”, expresó.

Pérez explicó en Radio La Super que el fenómeno comenzó en Cinco Saltos y se extendió por Cipolletti, Fernández Oro y Allen, con impactos dispares pero significativos. “No esperábamos una tormenta como la que ocurrió. Fue importante el daño que provocó”, señaló. También destacó el uso de bombas antigranizo en algunas zonas: “El uso fue bueno, pero para salvarte tenés que tener malla antigranizo y es muy cara. Todas las variedades de peras y manzanas se vieron afectadas. Habrá secuelas”.

La Cámara de Productores de Roca inició este martes el relevamiento de daños, en coordinación con otras entidades rurales. “Hoy nos tomaremos el día para valorar los daños. La evaluación se hará cámara por cámara para conocer la magnitud del daño”, indicó Pérez. Las pérdidas podrían impactar en peras, manzanas y cerezas en plena etapa de desarrollo.

El dirigente también se refirió al video publicado por la diputada nacional y senadora electa Lorena Villaverde (LLA), quien celebró la caída del granizo en redes sociales mientras sostenía una piedra de hielo. “La escuché a Villaverde. Me agarró una indignación tremenda. Alguien que está en la política no se puede reír de lo que ocurrió con una economía tan importante. También vi las disculpas. Creo que alguien le dio una cachetada y le dijo que tenía que disculparse. No le interesa lo que le pasa a la producción del Valle, expresó Pérez.

Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro continúa con los relevamientos en Cipolletti, Allen y Roca, tal como confirmó el gobernador Alberto Weretilneck. “El granizo hizo un desastre en las chacras de nuestros valles, afectando a familias productoras de peras, manzanas y otros frutales”, expresó el mandatario. Se evalúan medidas de asistencia y beneficios adicionales para acompañar a las familias afectadas.

