Eufórico, el presidente Javier Milei celebró esta noche la aprobación del Presupuesto 2026, fundamental para su proyecto de gobierno, con un posteo en sus redes sociales y la frase que lo identifica desde la época de la campaña electoral.

“Viva la Libertad carajo”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X, poco después de haberse conocido la votación en el Senado, con 46 sufragios a favor, 25 en contra y una abstención.

Además, y según supo la agencia Noticias Argentinas, Milei acompañó el posteo con una fotografía del panel de votación.

En el mismo sentido se expresó Patricia Bullrich, titular del bloque libertario: “Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó una foto con su equipo y afirmó: “Con Milei, orden y equilibrio fiscal”.