El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para la provincia de Neuquén este martes 11 de noviembre, con un panorama marcado por la presencia de chaparrones aislados y fuertes ráfagas de viento, que podrían alcanzar hasta 87 kilómetros por hora en distintos puntos del territorio.

Neuquén Capital: viento intenso y chaparrones por la tarde

En Neuquén Capital, el día comenzará con tormentas aisladas durante la madrugada, una temperatura mínima de 13 grados y vientos del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con 15 grados, mientras que por la tarde llegarán chaparrones y un marcado aumento del viento, que podría alcanzar 87 km/h.

Hacia la noche, el clima mejorará parcialmente, con 18 grados y ráfagas que disminuirán hasta 50 km/h.

Zapala: jornada variable y ráfagas de hasta 87 km/h

En Zapala, el martes iniciará con 6 grados y cielo algo nublado. A lo largo del día, la temperatura subirá hasta los 18 grados, pero se espera un aumento del viento del sudoeste y chaparrones en la tarde, con ráfagas también cercanas a los 87 km/h.

Durante la noche, el cielo se mantendrá algo nublado y el viento disminuirá levemente, con ráfagas que rondarán los 69 km/h.

San Martín de los Andes: lluvias intermitentes y baja sensación térmica

El clima en San Martín de los Andes será inestable desde temprano, con una mínima de 6 grados y cielo mayormente nublado. Por la mañana y la tarde se registrarán chaparrones, acompañados por vientos del sudoeste con ráfagas de hasta 87 km/h.

Por la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 8 grados y vientos algo más moderados.

Chos Malal: cielo variable y ráfagas moderadas

En Chos Malal, el martes comenzará despejado, con 7 grados y vientos leves del oeste. Durante la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, alcanzando una máxima de 18 grados. Se esperan ráfagas del sudoeste de hasta 87 km/h, que disminuirán hacia la noche, cuando el cielo se mantendrá algo nublado y el viento será más calmo.