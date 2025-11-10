Atención automovilistas: Río Negro lanza un trámite clave para evitar multas y boletas mal emitidas

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro activó este lunes un nuevo servicio digital que cambia las reglas del juego para miles de contribuyentes. A partir de ahora, toda persona que inscriba un vehículo cero kilómetro o realice una transferencia de usado deberá declarar la documentación correspondiente a través de la web oficial del organismo. ¿El objetivo? Evitar boletas mal emitidas, intereses por mora y errores en el padrón que pueden costar caro.

La medida responde a una modificación nacional que entró en vigencia en abril: los Registros del Automotor ya no remiten automáticamente la información de inscripciones y transferencias a las administraciones tributarias provinciales. Por eso, ahora es el titular quien debe informar el alta o el cambio de dominio, adjuntando los papeles entregados por el Registro.

El trámite es obligatorio y se realiza en http://agencia.rionegro.gov.ar, seleccionando el servicio “Declarar alta o cambio de titularidad – Impuesto Automotor”. El procedimiento es simple pero clave. Para vehículos nuevos, se debe presentar el título del automotor, el DNI del titular y la constancia de CUIT/CUIL.

En el caso de usados, se exige el informe histórico de titularidad y estado de dominio, además del DNI y la constancia tributaria. Una vez recibida la documentación, la Agencia verifica los datos, actualiza el dominio y habilita la boleta del impuesto para su descarga y pago. Así, se garantiza que cada vehículo esté correctamente vinculado a su dueño y que el sistema tributario funcione sin sobresaltos.