Refuerzan el sistema de salud con 22 nuevas incorporaciones en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto que autoriza el pase a planta permanente de 22 médicas y médicos de hospitales y centros de salud neuquinos. La medida alcanza a las regiones sanitarias Confluencia, Vaca Muerta, del Pehuén, de los Lagos del Sur y de la Comarca, en el marco del plan provincial para fortalecer el sistema público de salud.

Los nuevos profesionales ocuparán cargos de médico clínico, general, nefrólogo, otorrinolaringólogo, traumatólogo, psicólogo y urólogo, entre otras especialidades. Las designaciones responden a la necesidad de cubrir servicios en zonas donde la demanda creció notablemente en los últimos años, según se informó desde el Ministerio de Salud provincial.

Las y los designados fueron seleccionados mediante un proceso de evaluación externa que incluyó entrevistas y análisis de antecedentes laborales y académicos. Este mecanismo busca asegurar que cada nombramiento cumpla con el perfil profesional requerido y promueva la calidad del servicio sanitario en toda la provincia.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos nombramientos forman parte de una política de radicación y retención de profesionales médicos. El objetivo es acompañar el crecimiento de los servicios de salud pública y garantizar la cobertura médica en todos los puntos del territorio neuquino.

Entre los cargos designados se encuentran un médico clínico para el Centro de Salud Sapere, dos nefrólogos y un otorrinolaringólogo para el Hospital Castro Rendón, además de un clínico para el Hospital de Plottier. También se incorporan médicos generales en hospitales y centros de San Patricio del Chañar, Aluminé y Confluencia.

Asimismo, el decreto incluye cargos para el Hospital de San Martín de los Andes, con un pediatra, y para el Hospital Cutral Co-Plaza Huincul, donde se sumarán especialistas en urología, anestesia, diagnóstico por imágenes, tocoginecología y psiquiatría. Con estas incorporaciones, el Ejecutivo provincial busca continuar el fortalecimiento del sistema sanitario neuquino.