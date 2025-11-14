Un remate que despierta expectativas

La Legislatura de Neuquén llevará a remate ocho vehículos que formaban parte de su flota oficial. Tras haber sido exhibidos hasta este jueves, la subasta pública se realizará este viernes 14 de noviembre a partir de las 16:30, en el playón de estacionamiento del edificio. El proceso estará a cargo del martillero Néstor Cubitto.

La propuesta combina oportunidad de compra, recambio de bienes públicos y un componente solidario que le suma interés a la jornada.

Destino de los fondos y condiciones de participación

La información difundida por el organismo detalla que el 50 por ciento de lo recaudado se destinará al plan provincial de becas Gregorio Álvarez, mientras que el otro 50 por ciento se utilizará para refacciones en la Casa de las Leyes.

Las personas interesadas deberán realizar una seña equivalente al 20 por ciento del valor del vehículo dentro de las 48 horas posteriores al acto, con plazo hasta el martes 18 de noviembre. El monto restante deberá cancelarse dentro de cinco días hábiles mediante depósito en la cuenta de la Legislatura en el Banco Provincia del Neuquén.

La comisión del martillero será del 9 por ciento del precio final y deberá pagarse durante el mismo acto de remate.

La subasta es pública, aunque con restricciones: no podrán participar quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni en el de Violencia Familiar y de Género.

Los modelos que salen a la pista

Los vehículos a rematar incluyen utilitarios y pick ups, con varias opciones para distintos usos:

Dos Renault Kangoo Confort 1.6 (2014) – valor de base: $8.000.000 cada una.

Tres Toyota Hilux 4x4 doble cabina (2014) – base: $22.000.000.

Una Nissan Frontier CD LE 2.3 D 4x4 (2022) – base: $28.800.000.

Una Toyota Hilux 4x4 doble cabina SR/AB 3.0 TDI (2013) – base: $17.000.000.

Todos los vehículos se rematarán con precio base determinado en cada pliego, y el valor final no podrá ser inferior a ese monto.

Una jornada pensada para atraer miradas

La combinación de vehículos utilitarios, camionetas 4x4 de alta demanda y valores base que buscan generar movimiento configura un remate que promete convocar tanto a compradores como a curiosos. La cita será abierta, presencial y de acceso público, con el agregado de que lo recaudado tendrá un destino social y edilicio que suma un componente positivo al proceso.

La Legislatura apuesta a una jornada dinámica, con expectativas por la puja y el interés que generan estas unidades en el mercado local.