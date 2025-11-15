Neuquén puso en marcha este sábado la previa de la temporada de verano y ya cuenta con guardavidas en los balnearios del Limay. La decisión se tomó por la gran cantidad de vecinos que empezó a acercarse al río en los últimos días, impulsados por el calor de estos últimos días.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que la medida busca dar seguridad desde ahora. “Empezamos a ver mucha gente en las costas y era necesario anticiparnos”, afirmó.

Para esta primera etapa se conformó una guardia especial que trabaja todos los días de 14 a 20 en los balnearios Gustavo Fahler, Sandra Canale y Brun de Duclot. Baggio detalló que son 57 guardavidas y que estarán activos hasta el inicio formal de la temporada.

Esa fecha será el 1 de diciembre, cuando entre en funcionamiento el operativo completo. Habrá más de 160 guardavidas cubriendo los 14,5 kilómetros de costa, desde las 10 hasta las 21. “Tendremos un equipo distribuido en los cinco balnearios y en otros puntos donde suele haber mucha presencia de bañistas”, adelantó el funcionario.

El despliegue también incluye patrullaje acuático con botes, motos de agua y cuatriciclos, además de elementos de rescate y equipos médicos. Según Baggio, es un operativo integral que se coordina con diferentes áreas para actuar rápido si ocurre una emergencia: “Es un trabajo conjunto para llegar a tiempo ante cualquier situación en el río”, explicó.

La semana pasada se realizó la reválida anual de los guardavidas, una prueba exigente que evalúa las capacidades físicas y técnicas del personal. En paralelo, continúan las tareas de limpieza y mantenimiento en todos los balnearios y espacios verdes.

Desde la comuna recordaron que los balnearios cuentan con baños públicos, parrillas y sectores acondicionados para recibir visitantes. Baggio pidió a la comunidad que acompañe el esfuerzo: “Queremos que disfruten de los balnearios, pero también que los cuiden”, señaló.

.