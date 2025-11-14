El comerciante Leonel Naccaratti señaló al móvil de 24/7 que las ventas de kits de pesca y camping crecieron de forma marcada desde el 1° de mes. El movimiento, que venía “flojo”, repuntó acompañando el buen clima y la cercanía del verano.

“Ahora se empezó a elaborar bastante más lo que es pesca. Los días lindos hacen que la gente salga más”, explicó.

Pesca: de los combos básicos al equipo intermedio

Cañas y kits accesibles

Según Naccaratti, lo más buscado en estos días son las cañas de spinning y los combos para principiantes.

Los precios de los equipos básicos oscilan entre $69.000 y $80.000, e incluyen caña, reel y tanza ya armada.

Pesca con mosca: un público estable

Para los aficionados a la pesca con mosca, el comercio registra un flujo constante de clientes recurrentes.

Los kits para pescadores intermedios parten desde los $280.000 e incluyen línea y accesorios necesarios.

Los equipos más avanzados se ofrecen a valores superiores, según la configuración elegida.

Camping: reposeras, conservadoras y colchones

El incremento no se limita a la pesca. En paralelo, los artículos de camping muestran una fuerte demanda.

Los más consultados son bolsas de dormir, colchones, reposeras plegables y conservadoras.

En precios, las reposeras y silloncitos plegables arrancan desde $90.000 en tamaño chico y $105.000 en su versión grande.

“Se nota que la gente ya se está equipando para el verano”, señaló Naccaratti.

La entrevista: