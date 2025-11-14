El comerciante Leonel Naccaratti señaló al móvil de 24/7 que las ventas de kits de pesca y camping crecieron de forma marcada desde el 1° de mes. El movimiento, que venía “flojo”, repuntó acompañando el buen clima y la cercanía del verano.
“Ahora se empezó a elaborar bastante más lo que es pesca. Los días lindos hacen que la gente salga más”, explicó.
Pesca: de los combos básicos al equipo intermedio
Cañas y kits accesibles
Según Naccaratti, lo más buscado en estos días son las cañas de spinning y los combos para principiantes.
Los precios de los equipos básicos oscilan entre $69.000 y $80.000, e incluyen caña, reel y tanza ya armada.
Pesca con mosca: un público estable
Para los aficionados a la pesca con mosca, el comercio registra un flujo constante de clientes recurrentes.
Los kits para pescadores intermedios parten desde los $280.000 e incluyen línea y accesorios necesarios.
Los equipos más avanzados se ofrecen a valores superiores, según la configuración elegida.
Camping: reposeras, conservadoras y colchones
El incremento no se limita a la pesca. En paralelo, los artículos de camping muestran una fuerte demanda.
Los más consultados son bolsas de dormir, colchones, reposeras plegables y conservadoras.
En precios, las reposeras y silloncitos plegables arrancan desde $90.000 en tamaño chico y $105.000 en su versión grande.
“Se nota que la gente ya se está equipando para el verano”, señaló Naccaratti.