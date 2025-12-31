Tal como adelantó Mejor Informado el pasado sábado, el exprimentado zaguero central tucumano Rodrigo Ezequiel "Petróleo" se convirtió en el quinto refuerzo de Deportivo Rincón para formar parte del plantel que afrontará el Torneo Federal A 2026. En las últimas horas, la novedad fue confirmada por la entidad del norte neuquino en sus redes sociales.

Nacido el 6 de marzo de 1989 (cumplirá 37 años) en Famaillá, Tucumán, fue el defensor argentino con más goles convertidos en el año que se termina, ya que anotó 10 goles en esta temporada para el equipo conocido como "El Profe". En torneos afistas, jugó 274 partidos y convirtió 23 goles en 6 categorías de Argentina.

Con amplia trayectoria en el fútbol argentino, además de Cipolletti y Atlético Tucumán, vistió las casacas de Deportivo Merlo, Central Norte de Salta, Deportivo San Jorge de San Miguel de Tucumán, San Lorenzo de Alem en Catamarca, Juventud Antoniana de Salta, Unión Aconquija de Las Estancias (Catamarca), Sansinena de General Daniel Cerri, Olimpo de Bahía Blanca, Atlético Faimalla de Tucumán y Achirense de Concepción del Uruguay.

En la región tuvo un paso por Cipolletti, en el año 2015, donde jugó 18 partidos y marcó un gol. Y fue figura clave en Atlético Tucumán, donde fue campeón de la Primera B Nacional en 2008/2009 con el "decano".

En redes sociales Deportivo Rincón confirmó a Herrera como nuevo refuerzo

Los de Rincón de los Sauces que además jugarán en 2026 Copa Argentina que lo tendrá cruzando nada menos que a San Lorenzo, de la Liga Profesional. Ya habían sumado al cipoleño Matías Carrera, lateral/volante derecho, y Jorge Rossi, delantero, fueron los primeros en sellar sus contratos con los petroleros. En Navidad su sumó el colombiano Jair Julio Blanco que venía desempeñándose en Patagonia de Neuquén Capital y ya había incorporado al delantero chileno Alexis Valencia Castro.