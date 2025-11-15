Una mujer murió y un hombre sufrió heridas de extrema gravedad tras un violento choque en moto registrado este viernes por la noche en la Ruta 151, en la rotonda de acceso a Barda del Medio. El siniestro ocurrió minutos antes de las 23.30, cuando ambos circulaban desde Cinco Saltos hacia San Patricio del Chañar y, por razones que se investigan, impactaron contra la rotonda.

De acuerdo con la información brindada por la Oficial Principal Vilma Ríos, de la Policía de Tránsito de Río Negro, las dos personas fueron trasladadas de urgencia con código rojo al Hospital de Cinco Saltos. Minutos más tarde se confirmó que la mujer falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

En tanto, el conductor fue derivado al Hospital Castro Rendón de Neuquén, donde se preparaba una cirugía de urgencia por una fractura expuesta en uno de sus pies.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, dos ambulancias y personal de la Policía de Tránsito de Río Negro, quienes asistieron a las víctimas y realizaron tareas para asegurar la zona del impacto mientras se desarrollaban las primeras pericias.

La investigación buscará determinar las causas del choque y las condiciones en las que se produjo el fatal desenlace.