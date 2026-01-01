Más de 13.000 usuarios continuan sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a pesar de que bajó de manera drástica la temperatura en comparación con el martes y miércoles donde las máximas superaron los 39 grados.

Con una temperatura que según el Servicio Meteorológico Nacional alcanzará los 30 grados, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que en lo que va del 1° de enero de 2026 hay más de 13.000 clientes de Edenor y Edesur que no tienen energía eléctrica.

Los más afectados son los de la compañía de Edesur, que desde los primeros minutos del 31 de diciembre fueron damnificados por un problema en la Subestación Bosques que provocó que casi un millón de usuarios no tengan luz.

Aunque el suministro se fue restableciendo a lo largo de la jornada, hubo muchos clientes que perdieron comida o electrodomésticos.

Aunque se esperan varios días sin temperaturas extremas, las autoridades solicitan la ayuda de los usuarios para evitar masivos cortes de luz para el verano.