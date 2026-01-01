Mientras gran parte del país celebraba la llegada del Año Nuevo, los controles de tránsito revelaron una contracara preocupante en las rutas argentinas. En ese contexto, Villa La Angostura quedó entre las localidades con los niveles más altos de alcoholemia positiva, con un registro que encendió las alertas de las autoridades de seguridad vial.

Durante la madrugada del 1° de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desplegó un operativo federal en distintos puntos del país. En total, se controlaron 5.557 vehículos, se detectaron 96 casos de alcoholemia positiva, se labraron 129 actas de infracción y se realizaron 83 retenciones de licencias.

Entre los resultados, uno de los datos más relevantes para Neuquén fue el valor registrado en Villa La Angostura, donde un conductor arrojó 1,52 g/l de alcohol en sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido y que ubicó a la localidad entre los cinco casos más altos del país.

El ranking de alcoholemias más elevadas fue encabezado por un caso de 2,23 g/l en Zárate, seguido por 1,67 g/l en Olivera, 1,61 g/l en Gualeguaychú, 1,52 g/l en Villa La Angostura y 1,29 g/l en Las Grutas. Todos los conductores fueron inmediatamente apartados de la vía pública, conforme a la normativa vigente.

Los controles se realizaron en 39 puntos estratégicos del territorio nacional, especialmente en zonas de alto flujo vehicular por el inicio de la temporada de verano. Además de alcoholemia, se fiscalizó la documentación obligatoria, el uso del cinturón de seguridad y casco, y la correcta colocación de patentes.

Desde la ANSV remarcaron que el alcohol al volante sigue siendo uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial. “Los conductores con alcoholemia positiva fueron apartados de la vía pública para evitar situaciones que pongan en peligro la vida de las personas”, señalaron en el parte oficial.

En varios de los procedimientos, los agentes también registraron respuestas insólitas y gestos de sorpresa por parte de conductores que no creían haber consumido alcohol en niveles suficientes como para dar positivo, una situación que se repite cada año durante fechas festivas.

Las autoridades confirmaron que los operativos continuarán durante toda la jornada del 1° de enero, debido a la persistencia de festejos y desplazamientos turísticos.