El auge de Vaca Muerta trajo consigo una problemática que preocupa al municipio de Rincón de los Sauces: aquellos que llegan con la expectativa de encontrar un trabajo para mejorar su calidad de vida y no pueden lograrlo. Marcos Olivares, secretario de Desarrollo Social de la comuna local, destacó en diálogo con Noticiero Central por AM550, que muchos quedan en situación de calle y desde su área deben asistirlos.

Chaco, Formosa, Mendoza, Río Negro, La Pampa, Córdoba son algunas de las zonas que registraron como punto de origen, incluso hay algunos del exterior. “Muchos llegan por publicaciones que anuncian ingresos masivos de personal, pero esas noticias muchas veces resultan engañosas” explicó el funcionario.

Olivares resaltó que entre 10 y 15 personas llegan cada día, y varias se quedan en la localidad, pero otros deben regresar. “Este año ya asistimos con alrededor de 50 pasajes para que puedan volver, ya sea por falta de empleo o por no conseguir alquiler”, agregó. Además, resaltaron que muchos alquileres son ocupados por empresas, lo que dificulta aún más encontrar opciones y encarece los precios.

“Hay personas que piden ayuda para pagar el alquiler, porque solo pueden afrontar el primer mes y luego, sin trabajo, quedan en la calle. También asistimos con alimentos, tanto mercadería como viandas. En el comedor Rita Guzmán entregamos alrededor de 300 viandas cada sábado y 300 cada domingo, unas 600 por fin de semana” detalló el secretario de Desarrollo Social.

“Volví al área después de cuatro años y en estos últimos meses hubo un incremento de 50% en la asistencia. En gran parte se debe a la llegada de personas de afuera, pero también hay vecinos de Rincón de los Sauces afectados por la falta de trabajo. Aproximadamente, 30% del aumento corresponde a situaciones nuevas de gente recién llegada o con pocos meses en la localidad” advirtió Olivares.

Mirá la entrevista completa: