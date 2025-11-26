El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 27 de noviembre la provincia de Neuquén tendrá una jornada con nubosidad variable y viento persistente, con ráfagas intensas especialmente hacia la noche. Las temperaturas variarán entre los 9 y los 31 grados según la zona.

Neuquén Capital: viento fuerte y cambio en la dirección del aire

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado con 22 grados y viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 59 km/h.

Por la mañana, el clima será parcialmente nublado con 24 grados y ráfagas de hasta 50 km/h desde el sudoeste.

En la tarde, se espera una mejora leve con 31 grados y viento del oeste, con ráfagas cercanas a 50 km/h.

La noche traerá un aumento de la intensidad del viento: el SMN anticipa 27 grados y un cambio en la circulación hacia el este, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Zapala: ráfagas fuertes durante la madrugada y noche

En Zapala, el jueves iniciará con mayormente nublado, 14 grados y viento del sudoeste con ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la mañana y tarde continuará el cielo parcialmente nublado con temperaturas entre 16 y 27 grados, con menor intensidad del viento durante la tarde.

Por la noche, volverán las ráfagas intensas del este con registros cercanos a 69 km/h y 23 grados.

San Martín de los Andes: jornada fresca y estable

San Martín de los Andes tendrá un día mayormente nublado, con temperaturas que irán desde los 9 grados en la madrugada hasta 22 por la tarde.

Los vientos serán moderados, entre 7 y 31 km/h según el momento del día, aunque durante la noche el SMN prevé ráfagas que pueden llegar a 50 km/h.

Chos Malal: ascenso térmico y nubosidad en aumento

En Chos Malal el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día, con temperaturas entre 12 y 28 grados.

El viento será leve por la madrugada y se intensificará hacia la mañana y tarde con circulación del sudoeste y oeste. Durante la noche aumentará la nubosidad, con 24 grados y ráfagas del oeste de hasta 50 km/h.