Neuquén vuelve a enfrentar un día de calor extremo este lunes 24 de noviembre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 25 y 36 grados, en una jornada que mantendrá el cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la mañana, la temperatura se ubicará cerca de los 28°, con vientos del sur entre 23 y 31 km/h, humedad del 39% y buena visibilidad.

Hacia el mediodía y la tarde, el SMN prevé que el cielo continúe algo nublado, pero lo más relevante será el ascenso de la temperatura hacia los 36°, consolidando una jornada sofocante en la capital neuquina. Los vientos rotarán levemente hacia el sudoeste, con velocidades entre 13 y 22 km/h.

La noche no traerá demasiado alivio: la temperatura rondará los 33°, con vientos nuevamente del sur a la misma intensidad. La probabilidad de lluvia será prácticamente nula, por lo que se espera que el calor persista hasta entrada la madrugada.

Recomendaciones frente al calor

Ante otro día de calor intenso, el SMN recuerda una serie de medidas para minimizar riesgos: