La familia Gutiérrez Fluxa, vecina de Catriel, compartió en las últimas horas una noticia que tomó profundo valor para la comunidad: el nacimiento de su tercer hijo, Ramiro Valentín Gutiérrez Fluxa.

El hecho se dio semanas después del siniestro vial que provocó la muerte de sus otros dos hijos, de su tía y de su abuela, episodio que generó repercusión y acompañamiento social.

El mensaje de su padre

El nacimiento fue informado por José María Gutiérrez, padre del niño, quien publicó un mensaje destacando el significado de esta llegada para la familia.

En su comunicado agradeció la fortaleza de Yenii Fluxa, madre de Ramiro, y remarcó que el bebé llega para aportar paz en un momento atravesado por el duelo.

“Bienvenido, Ramiro Valentín Gutiérrez Fluxa, veniste a llenar luz y paz a nuestras vidas (...)"

"Te amo, mujer mía, por ser tan fuerte y hacer todo el esfuerzo para tener este hermoso tesoro”.

Un nacimiento que simboliza esperanza

Reacciones en la comunidad

Vecinos de Catriel expresaron acompañamiento y respeto ante la noticia, compartiendo mensajes de apoyo para la familia. La llegada de Ramiro Valentín fue vista como un nuevo comienzo en medio del dolor reciente.

Un puente entre memoria y futuro

Para la familia Gutiérrez Fluxa, el nacimiento representa la continuidad del amor en un contexto marcado por la pérdida. Su llegada funciona como un lazo con la memoria de quienes murieron, y como un impulso para atravesar el duelo con sostén social.