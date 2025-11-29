El gobierno de la provincia del Neuquén autorizó a la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Salud a iniciar una licitación para adquirir medicamentos oncológicos destinados al Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón”.

La decisión quedó establecida en el decreto 1546/2025, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, y prevé abastecer tratamientos habituales y especiales para pacientes oncológicos de la capital neuquina.

Procedimiento y modalidad de compra

El llamado a licitación deberá realizarse antes de fin de año y utilizará el Sistema del Régimen Alternativo de Contrataciones, aprobado por el Decreto Nº 0761/96.

Se trata de un esquema de orden de compra abierta que permite ajustar volúmenes, evitar vencimientos de stock y facilitar el manejo de medicamentos que requieren cadena de frío, según informó el Servicio de Farmacia del hospital.

Monto, financiamiento y vigencia

La inversión estimada asciende a $3.433.172.300 y será afrontada con fondos del Presupuesto General. Las cantidades previstas buscan garantizar una cobertura de ocho meses de tratamientos, con opción de prórroga única por cuatro meses adicionales, mediante acuerdo entre las partes involucradas.

Qué implica para pacientes y sistema de salud

La adquisición permitirá mantener la continuidad de tratamientos oncológicos ya aprobados por los comités correspondientes y asegurar el acceso a fármacos esenciales en el principal centro de salud público de la provincia.