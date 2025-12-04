La banda que protagonizó una brutal entradera contra un matrimonio de adultos mayores en Roca, y que quedó registrado su ingreso en las cámaras de seguridad, cayó por un detalle tan torpe como contundente: una tobillera electrónica marcó cada paso del recorrido del auto que usaron para el golpe. La Policía los detuvo el martes en ocho allanamientos simultáneos y ayer quedaron detenidos con prisión preventiva.

La tobillera que tenía uno de los detenidos fue el dato que reveló Mejor Informado pocas horas después de los allanamientos. Es más, en esa nota se dejó expuesta a la Justicia y los beneficios otorgados a los dos detenidos quienes debían estar detenidos.

La tobillera fue la pieza que permitió encajar todo el rompecabezas. Tres sospechosos fueron acusados y dos de ellos seguirán detenidos mientras la Justicia busca al cuarto integrante. Además, la jueza de Garantías prohibió identificarlos, con nombre y apellidos o fotos.

Luego del golpe -perpetrado la noche del 27 de noviembre-, que dio vuelta por las redes sociales, la investigación avanzó con una rapidez poco habitual. Cuatro encapuchados, armados con cuchillos “prestados” de la propia cocina de las víctimas, treparon las paredes de la casa ubicada en España al 1100, maniataron a los propietarios y escaparon con 200 mil pesos y joyas. Poco dinero para semejante golpe.

Nada quedó librado al azar, salvo lo que no podían controlar: un dispositivo judicial que, irónicamente, debería haber impedido que uno de ellos estuviera en la calle.

A partir de ese punto, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido del Volkswagen Vento blanco que aparece en las cámaras de seguridad entrando y saliendo con absoluta impunidad. Pero el verdadero hilo conductor no estaba en las imágenes, sino en el registro del GPS de la tobillera, que coincidía con cada movimiento captado por las cámaras de monitoreo del 911.

Esa superposición permitió identificar direcciones, tiempos y zonas de descanso del vehículo, abriendo la puerta a los ocho allanamientos simultáneos ejecutados el martes.

En esos operativos, según trascendió, se secuestraron prendas, celulares, elementos vinculados a la maniobra y parte del botín. Además, se confirmó que el supuesto conductor del Vento fue el joven que tenía la tobillera.

Otro dato importantes, es que el dispositivo electrónico fue colocado en el tobillo izquierdo del joven ese mismo día. Fue la condición que puso la Justicia para que recupere la libertad, tras estar detenido en una causa por violencia de género contra su ex pareja.

Con toda esa evidencia, la Fiscalía los acusó por robo agravado por escalamiento, en poblado y en banda, con uso de arma. Y, como era esperable, pidió la prisión preventiva al considerar que la libertad de los imputados ponía en riesgo la investigación.

La jueza decidió que dos de ellos esperarán el juicio detenidos. Mientras que el tercero quedó con una preventiva reducida a 15 días, aunque seguirá bajo estrictas medidas.