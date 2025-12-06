En las primeras horas del fin de semana largo, tres siniestros viales obligaron a desplegar operativos simultáneos de asistencia, traslado de heridos y ordenamiento del tránsito. Los equipos de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos trabajaron en coordinación con personal de salud y seguridad.

El primer hecho ocurrió durante la madrugada, en un tramo de la Ruta 22 cercano a China Muerta. Dos turistas de Mar del Plata fueron embestidas desde atrás por otro vehículo, cuyo conductor había ingerido alcohol. Las mujeres fueron trasladadas al hospital de Plottier y permanecen en buen estado. Desde la Secretaría señalaron que continúan acompañándolas “para asegurar que puedan regresar a su ciudad con la contención necesaria”.

Horas después, la Ruta 22 volvió a ser escenario de un episodio complejo. Entre Neuquén y Plottier, una camioneta chocó contra un camión y provocó que el conductor perdiera el control, golpeara el guardarraíl y arrastrara a un ciclista que circulaba por la banquina. El ciclista fue derivado al Hospital Castro Rendón, donde recibió atención médica.

El tercer siniestro se registró en la Ruta 46, camino a Aluminé. Una mujer que conducía una Ford Ecosport perdió el control en una curva y el vehículo desbarrancó hacia un sector de pendiente. Los tres ocupantes fueron asistidos en el lugar y se encuentran fuera de peligro.

Tras la seguidilla de incidentes, la Secretaría de Emergencias emitió una advertencia a quienes circulan por la provincia. Solicitaron respetar las velocidades permitidas, evitar maniobras riesgosas y, especialmente, no consumir alcohol antes de manejar. “Seguimos trabajando para cuidar a quienes transitan nuestras rutas”, indicaron desde el organismo.