La Ruta Nacional 22 volvió a ser escenario de una tragedia vial en las primeras horas de este sábado, cuando un micro de larga distancia chocó de lleno contra el acoplado de un camión en el kilómetro 732, cerca del acceso a Médanos, en la provincia de Buenos Aires. El impacto fue tan violento que el chofer del colectivo murió en el lugar, mientras que decenas de pasajeros sufrieron solamente golpes.

Minutos antes del siniestro, un móvil policial trabajaba en el mismo sector advirtiendo sobre la visibilidad prácticamente nula. El tramo estaba cubierto por una densa cortina de humo que había avanzado desde un incendio de pastizales originado el día anterior.

Según confirmó personal policial, el foco ígneo comenzó cuando se cortó un cable de la empresa EDES en el kilómetro 731,5, lo que desató un incendio que se extendió rápidamente y cuya columna de humo siguió afectando la traza durante toda la madrugada.

En esas condiciones, el camión Scania 420 avanzaba con precaución rumbo a Bahía Blanca. Detrás venía el micro de la empresa Vía TAC, guiado por Marcelo Miguel Cepeda, un chofer de la ciudad de Allen, quien se sospecha no llegó a ver el acoplado a tiempo. El colectivo terminó incrustado en la parte trasera del transporte de cargas.

Los 50 pasajeros que viajaban en la unidad sufrieron golpes y fueron asistidos por personal médico y bomberos. Varios de ellos quedaron en estado de shock por el estruendo y la brusca frenada, según describieron en el lugar.

La Ayudantía Fiscal del distrito de Villarino abrió una causa por homicidio y lesiones culposas. Las pericias deberán determinar si la visibilidad reducida fue el único factor determinante o si hubo otros elementos que agravaron el choque.