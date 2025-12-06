En las últimas horas, Gimena Accardi volvió a instalarse con fuerza en la agenda del espectáculo luego de que se difundieran una serie de fotos junto a Seven Kayne que encendieron rumores de un incipiente romance. La actriz, que atraviesa un presente profesional intenso tras su separación de Nico Vázquez, sorprendió al mostrar parte del detrás de escena de TILF, su nuevo proyecto audiovisual, y el contenido no tardó en volverse viral.

TILF (Teacher I’d Like to Fck)* marca un giro en la carrera de Gimena Accardi, quien no solo protagoniza esta historia cargada de erotismo, sino que además se desempeña como codirectora. En su cuenta de Instagram, compartió imágenes del rodaje, desde momentos de intimidad artística con su equipo hasta escenas sumamente sugestivas junto a Seven Kayne, cuyo verdadero nombre es Joaquín Cordovero.

Según explicó la actriz, la idea del proyecto nació “de un sueño”, y rápidamente convocó a su socia y amiga Agustina Navarro para darle forma. Gimena Accardi recordó en su publicación cuánto la influye la mirada cinematográfica de Navarro, con quien comparte varias iniciativas creativas, y destacó lo que significa animarse a dirigir y actuar simultáneamente.

En ese contexto, Gimena Accardi contó cómo fue el proceso de selección del elenco para TILF. Elogió el profesionalismo de su equipo técnico y resaltó los nombres que la acompañan frente a cámara: Leonor Manzo, Ludovico y, especialmente, Seven Kayne, a quien definió como “un diamante en bruto”. Sus palabras no pasaron desapercibidas entre los seguidores.

Las fotos que más llamaron la atención fueron las que muestran a Gimena Accardi y Seven Kayne en escenas de alto voltaje. La química entre ambos fue evidente, lo que alimentó aún más las teorías de romance. En su mensaje, la actriz expresó el orgullo que siente por lo logrado y aseguró que el público podrá disfrutar pronto de este “drama erótico” que promete dar que hablar.

Entre los comentarios destacados apareció el del propio Seven Kayne, quien dejó un entusiasta “¡Qué manija!”, gesto que muchos interpretaron como un guiño cómplice hacia la actriz. Esa breve frase se sumó a los mensajes efusivos de los fans, que celebraron el proyecto y también fantasearon con la posibilidad de un nuevo capítulo sentimental para Gimena Accardi.

Mientras TILF aguarda fecha de estreno, el vínculo entre Gimena Accardi y Seven Kayne sigue generando especulaciones. Para algunos, se trata de una estrategia de promoción; para otros, la conexión entre ambos traspasó la ficción. Lo cierto es que las imágenes ya lograron instalar la duda y encender una curiosidad que promete crecer con el tiempo.