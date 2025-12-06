La explosión del miércoles al mediodía en un edificio de calle Santamaría de la capital neuquina dejó algo más que daños materiales. Desde ese momento, cada familia enfrenta la misma realidad: no poder volver a sus hogares y vivir "con lo puesto".

Las primeras pericias confirmaron que el estallido se produjo por acumulación de gas dentro de un departamento del segundo piso. La onda expansiva lo destruyó por completo y obligó a evacuar todo el edificio, de cinco niveles y unas 20 unidades.

Bomberos de la Policía indicaron que aún quedan estudios por realizar para saber cómo se generó esa concentración de gas, pero ya está claro que el inmueble no reúne condiciones mínimas de seguridad.

Mientras los técnicos siguen trabajando, informaron que el lugar quedó declarado “no habitable”. No hay energía eléctrica y persisten las tareas de revisión estructural.

Para muchos vecinos, la única posibilidad de recuperar algo es ingresar unos minutos a retirar lo esencial: ropa, documentos o medicamentos.

Desde la administración comunicaron un esquema estricto de turnos por pisos y pidieron colaborar con las indicaciones. “El ingreso será controlado y únicamente para retirar objetos esenciales”, anunciaron.

Cada unidad puede disponer de una hora y sólo se permite el acceso de una persona, o dos si es imprescindible. El ascensor quedó tapiado y solo se habilitan escaleras, que deben mantenerse despejadas.

Los residentes del segundo piso, el más golpeado, deberán coordinar su ingreso de manera particular debido al estado en que quedaron los departamentos. Algunos ya no tienen puertas ni ventanas, otros perdieron casi todo por la onda expansiva.

Las autoridades insisten en que todas las decisiones se toman para garantizar la seguridad y que el regreso a la normalidad dependerá del avance de las pericias y las reparaciones.

Horarios de ingreso (turnos de 1 hora por piso):

Piso 5: 13:00 a 14:00

Piso 4: 14:30 a 15:30

Piso 3: 16:00 a 17:00

Piso 2: Por tratarse del sector más afectado, el horario de ingreso deberá coordinarse previamente con la administración.

Piso 1 y Planta Baja: 18:30 a 19:30

Indicaciones obligatorias