El casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo venía cargado de versiones, misterio y mucha expectativa. La pareja dio el primer paso el pasado 3 de diciembre, cuando se casó por civil en Carlos Paz, tierra natal de la novia, en una ceremonia reservada y lejos de los flashes. Sin embargo, la gran fiesta, prevista para este sábado 6 de diciembre, mantuvo en vilo a todos por un detalle clave: quién se hizo cargo de los costos.

Desde hacía meses circulaban rumores que incomodaban a Cabré y Pardo. Algunos aseguraban que los novios cobrarían el cubierto a sus invitados, valuado en 100 dólares por persona, mientras que otros hablaban de un evento armado mayormente a canje. Aunque Rocío intentó desmentir esas versiones, las dudas persistieron entre los curiosos del mundo del espectáculo.

Finalmente, la confirmación llegó de la mano de Miguel Pardo, reconocido empresario teatral y padre de la novia. Entrevistado por Telenoche de Canal 12 de Córdoba, enfrentó el tema con humor y contundencia. Ante la pregunta de quién suele pagar una fiesta de este tipo, respondió con una sonrisa cómplice y un “exacto”, al escuchar que los conductores mencionaban “al padre de la novia”.

Entre bromas, Miguel dejó claro que él asumió todo el gasto y que no intervino en la lista de invitados de Rocío Pardo y Nicolás Cabré. Además, negó haber sugerido nombres propios, remarcando que la celebración está pensada para familiares cercanos y amigos de toda la vida de los novios. Incluso lanzó una frase que despertó risas: “Mientras más invito, más entradas tengo que vender en el verano”.

El empresario también confirmó que la fiesta se realizará en la estancia Bosque Alegre, un espacio soñado en el Valle de Punilla, ideal para la ambientación temática inspirada en un “bosque encantado” con guiños a El Señor de los Anillos. Según adelantó, la celebración respeta por completo el estilo elegido por los chicos.

La boda promete ser uno de los eventos del año. Con alrededor de 100 invitados, la presencia especial de Rufina, la hija de Cabré, y los diseños de Ana Pugliese y Daniel Casalnovo luciendo entre los protagonistas, el festejo combinará naturaleza, intimidad y una estética mágica. Tras el civil en Buenos Aires, la pareja celebra ahora rodeada de naturaleza y afectos en una jornada que, finalmente, reveló el misterio más comentado: el padre de la novia fue quien hizo posible hasta el último detalle.