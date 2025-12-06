La Administración de Parques Nacionales confirmó que durante la temporada de verano no habrá aumentos en las tarifas de ingreso a las áreas protegidas del país. La medida busca incentivar el turismo interno, facilitar el acceso a los recursos naturales y acompañar el crecimiento de la actividad turística en los principales destinos de la Argentina.

En la Patagonia, el Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Nahuel Huapi se posicionan como dos de los destinos más elegidos por los visitantes. Ambos espacios mantendrán el mismo valor de acceso diario: $20.000 para público general, $7.000 para residentes nacionales, $5.000 para residentes provinciales y $5.000 para estudiantes, permitiendo que miles de turistas puedan disfrutar de sus lagos, bosques, senderos de montaña y áreas recreativas sin modificaciones tarifarias.

En el resto de los Parques Nacionales del país también se resolvió sostener los valores vigentes, con montos diferenciados según categoría de visitante. Si bien existen variaciones de precios entre las distintas áreas protegidas —de acuerdo con su infraestructura, servicios y nivel de demanda— las autoridades remarcaron que el objetivo central es garantizar el acceso y promover el turismo responsable en todo el territorio nacional, priorizando la conservación ambiental y el cuidado de la biodiversidad.

Desde el organismo recordaron que es fundamental respetar las normas de cada parque, cuidar los senderos habilitados, no encender fuego en zonas no permitidas y seguir las indicaciones de los guardaparques, con el fin de preservar estos espacios y asegurar una experiencia segura tanto para visitantes como para las comunidades locales.