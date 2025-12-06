Neuquén amaneció cubierto de humo: de dónde proviene y por qué afecta a varias ciudades

La mañana de este sábado sorprendió a los automovilistas con una densa franja de humo que redujo la visibilidad en distintos puntos de Neuquén. El fenómeno se observó en Plottier, Senillosa, Cutral Co–Plaza Huincul, Picún Leufú, Piedra del Águila, El Chocón e incluso en Neuquén capital.

Desde temprano comenzaron las consultas por un posible incendio en la región, pero la confirmación oficial fue inmediata: en la provincia no hay focos activos.

Así lo aseguró Carlos Mansilla, jefe del cuartel de Bomberos de Plottier, quien explicó que el humo llegó impulsado por los vientos del sur. “Se puede deber al viento que trae el humo desde Lago Puelo”, indicó.

El origen está en el incendio de El Turbio, en la localidad chubutense, que permanece activo desde el lunes. Según el Servicio de Prevención y Manejo del Fuego, el siniestro avanza con rapidez en la cabeza y quema en retroceso hacia la cola. Las primeras pericias determinaron que fue provocado por la caída de un rayo y afecta matorrales, arbustos y sectores de bosque nativo.

Las tareas en la zona cordillerana se complican por la carga de combustible vegetal, la topografía quebrada y la presencia de material rodante que puede desprenderse en sectores de pendiente. Estos factores obligan a extremar medidas de seguridad y ralentizan los trabajos.

Mientras tanto, en el Alto Valle el humo mantiene el cielo opaco y exige precaución al volante. Las autoridades recomiendan circular con luces bajas encendidas y reducir la velocidad en los tramos donde la visibilidad es menor