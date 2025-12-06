La tragedia vial ocurrida en la Ruta Nacional 22 sumó este sábado un nombre que hoy conmueve a toda una comunidad. Marcelo Miguel Cepeda, de 50 años, fue identificado como el chofer del colectivo de larga distancia que falleció tras el violento choque contra un acoplado de un camión en cercanías de Médanos, en la provincia de Buenos Aires. Conocido por sus amigos y colegas como “Gato”, era una figura querida en el ámbito del transporte y un trabajador con décadas de trayectoria sobre el volante.

Cepeda había construido su carrera como conductor en la empresa interurbana Ko Ko, donde trabajó cerca de 20 años antes de dedicarse a los viajes de larga distancia. La noticia de su muerte despertó una ola de mensajes de dolor en redes sociales, donde compañeros, amigos y familiares lo despidieron con palabras cargadas de afecto.

“Fuimos compañeros en Ko Ko… hace poco estuvimos charlando con este amigazo, muy buena persona”, escribió Carlos Mariano. También se multiplicaron los mensajes desde Allen y ciudades vecinas, que lo recordaron como un hombre sencillo, solidario y siempre dispuesto a ayudar.

Las expresiones de angustia se repitieron una y otra vez. “Triste noticia para Allen, una gran persona… Q.E.P.D y un gran abrazo a su familia”, escribió una allegada a la familia. Su sobrina, aún conmovida, expresó: “No lo puedo creer, cuánta tristeza, Marcelo, tío, siempre te vamos a recordar”. Las palabras se replicaron en distintos espacios, marcando el impacto que su partida dejó en quienes compartieron trabajo, rutas y momentos de vida.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 732 de la Ruta 22, donde una densa cortina de humo, producto de un incendio de pastizales iniciado el día anterior, reducía de manera severa la visibilidad. El micro de la empresa Vía TAC, conducido por Cepeda, impactó contra el acoplado de un camión Scania que circulaba con precaución. El golpe fue letal para el chofer, que murió en el lugar, mientras que unos 50 pasajeros sufrieron golpes y fueron asistidos por personal médico y bomberos.